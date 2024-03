Vom Donaupark zum Kurpark Oberlaa: Flower Power für Wien

Auch der Stadt Wien ist in der Bauphase (von 1961 bis 1964) Revolutionäres gelungen, zumindest planerisch: 60 Jahre nach der Eröffnung (am 16. April 1964 durch den damaligen Bundespräsidenten Adolf Schärf ) entgeht es speziell den jüngeren Besuchern, dass ihre heute wie damals gut besuchte Parkanlage auf einer aufgelassenen Müllhalde gebettet ist.

Eine Kurkonditorei wie drüben in Favoriten gibt es im Donaupark nicht. Was sich anbietet (für alle, die es sich leisten können), ist der Besuch des Turmcafés im Donauturm, auf 160 Meter.

Auch den Sessellift, welcher die Besucher der Gartenschau bequem über die Blumenbeete scheinbar fliegen ließ, sucht man heute vergeblich. Dafür zieht weiterhin die Liliputbahn eine Schleife nach der anderen durch den großen Park. In einem Tempo, das schnell entschleunigt.

Es regnete in Strömen, als der damalige Papst Johannes Paul II. am 11. September 1983 hier predigte. Dennoch bevölkerten 350.000 Gläubige die riesige Freifläche, unter ihnen viele von der anderen Seite des „Eisernen Vorhangs“, woran heute noch ein 40 Meter hohes, 56 Tonnen schweres Stahlkreuz erinnert.

Seit 50 Jahren: Erst in den Park, dann in die Konditorei

An die Einschienenbahn , die sich anlässlich der WIG durch die große Parkanlage schlängelte, erinnern sich heute nicht einmal mehr Zeitzeugen, die eigentlich alt genug wären. Wiens erste und letzte „ Monorail “ wurde jedenfalls nach ein paar Jahren wieder abgebaut.

Die U-Bahn ist damals noch nicht nach Oberlaa gefahren, man musste die Straßenbahnlinie 67 nehmen. Die relativ beschwerliche Anreise machte den Ausflug in den äußersten Süden von Wien in den 70er-Jahren aber nur noch exotischer.

Wer heute nach Oberlaa fährt, den bringt die U1 direkt hin. Am Ziel angekommen, ist das Erste, was man sieht, die „Therme Wien“. Die schwefelhaltigen Heilquellen wurden bereits im Jahr 1934 entdeckt, ein Thermalbad wurde in Oberlaa erst 1974 eröffnet, pünktlich zur WIG.

Neben dem Bad gab’s auch eine Veranstaltungshalle („Kurhalle Oberlaa“), in der Sportevents, vor allem aber Popkonzerte stattfanden. Im Zuge des Neubaus der Therme wurde die Halle 2007 abgerissen. Noch vorhanden ist der – ebenfalls 1974 eröffnete – Stammsitz der Konditorei Oberlaa, die sich etwas schönfärberisch „Kurkonditorei“ nennt und inzwischen auf zwölf Filialen angewachsen ist.

Ein Konditoreibesuch ist in Oberlaa Pflicht. Es empfiehlt sich jedoch, nicht gleich in die Kondi abzubiegen, sondern zuerst eine kleine oder auch große Runde durch den „Kurpark“ zu unternehmen und erst danach einzukehren. So hat der Spaziergang ein Ziel.

Der Park ist ziemlich weitläufig, und er liegt auf einem Hang. Das bedeutet leider: Es geht immer wieder bergauf. Dafür, und das ist die gute Nachricht, geht es später natürlich auch wieder bergab.