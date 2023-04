Donaubrücke: UVP-Unterlagen liegen nun öffentlich auf

Nun ist die öffentliche Auflage der UVP-Unterlagen in den Standortgemeinden gestartet. Damit kann die Öffentlichkeit Einsicht nehmen und Stellungnahmen gegen das Projekt einbringen. Die Dokumente liegen in den Gemeinden Mauthausen, Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla sowie in den Ämtern der Landesregierungen bis 30. Mai auf.