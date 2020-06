Dörfler: Korruptionsstaatsanwalt ermittelt

Wie dem KURIER Montagnachmittag bestätigt wurde, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler aufgenommen. Derzeit würden die Vorwürfe geprüft, bestätigt der Sprecher der WKStA gegenüber dem KURIER.

Es habe bereits erste Zeugeneinvernahmen gegeben. Dörfler ist in seiner Eigenschaft als ehemaliger Straßenbaureferent ins Visier der Ermittler geraten. Laut einer anonymen Anzeige sei es in Kärnten "ungeschriebenes Gesetz, dass ohne Zahlungen an die Dörfler-Partei im Ausmaß von bis zu zehn Prozent des Vergabevolumens eine Auftragserteilung für ein Straßenbaulos nicht zu erreichen ist".

Anfangs seien die Zahlungen direkt an das BZÖ, Vorläufer der FPK, zu zahlen gewesen. Seit der Landtagswahl 2009 müssten die Firmen in den "Verkehrssicherheitsfonds" einzahlen, so die Vorwürfe. Für den FPK-Politiker gilt die Unschuldsvermutung.