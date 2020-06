Diskussion um Herbstferien neu entfacht

Herbstferien – ein Thema, das in regelmäßigen Abständen zur Sprache kommt und stets umstritten ist. Kärntner Hoteliers sowie der Landesschulrat haben die Diskussion nun neu entfacht.

Während der Hochsommer in Kärnten von miserablen Nächtigungszahlen geprägt war, verzeichnete das südlichste Bundesland im Oktober 386.959 Übernachtungen – das ist ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Wir brauchen dringend Anreize zur Belebung der Nachsaison. Der erste Schritt ist, den heimischen Familien die Möglichkeit zu bieten, im Herbst auf Urlaub zu fahren", sagt Sigi Moeritsch, Obmann der Fachgruppe Hotelier in der Wirtschaftskammer Kärnten. Eine Umfrage unter Kärntner Hoteliers habe ergeben, dass sich 80 Prozent für eine Verkürzung der Sommer- und eine Einführung von Herbstferien aussprechen würden.

Zeitgleich beschäftigt sich der Schulgemeinschaftsausschuss mit diesem Thema. Im Internet besteht für Schüler, Lehrer und Eltern die Möglichkeit, bis 14. Dezember über die Einführung von Herbstferien abzustimmen. Es geht aber nicht um die Frage "Ja oder Nein", sondern auch, ob die Sommerferien stattdessen verkürzt werden sollen, oder schulautonome Tage (Dienstage nach Ostern und Pfingsten, 10. März, 10. Oktober u.s.w.) für die herbstliche Schulpause geopfert werden sollen.