Diplomatentochter lag tot in Bach: Neues Gutachten beantragt

Die Schwester der Toten spricht angesichts des LKA-Berichts von „mangelhaften Untersuchungsprozeduren der Ermittlungsbehörden“. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass die Kleidung des Opfers „im Zuge der gerichtsmedizinischen Obduktion entsorgt worden“ sei. Die Schwester kritisiert das scharf – immerhin hätten sich darauf womöglich Blutspuren befunden, die auf eine Gewalttat hinweisen hätten können, meint sie.

Außerdem sei ihre wichtigste Frage, die sie als Privatbeteiligte gestellt habe, unbeantwortet geblieben: Sie habe wissen wollen, warum das Gesicht der Toten keine Kratzspuren beim Fund aufwies – immerhin soll die Leiche mehr als 150 Meter durch den Bach getrieben sein, bis sie sich an einem Baum verfing.

Die Staatsanwaltschaft hat sich an die Anregung im LKA-Bericht gehalten und bei der Gerichtsmedizin ein weiteres ergänzendes Gutachten beauftragt – bereits im Obduktionsbericht hieß es, es „muss ein Fremdverschulden aus gerichtsmedizinischer Sicht in Betracht gezogen werden“. Details waren am Freitag nicht zu erfragen, nur so viel: „Wir brauchen einen validen Hinweis, dass eine Straftat stattgefunden hat“, sagte Sprecher Robert Holzleitner.