Digitalisierung: Konzepte gegen Zukunftsangst

Auch beim Thema sensible Genussprodukte gebe es Möglichkeiten für die Zukunft. „Von Großhändlern wurden entsprechende Zulassungsanträge für legale Hanfprodukte, die zum Rauchen geeignet und zum Verkauf in den Trafiken vorgesehen sind, eingebracht und liegen derzeit im Finanzministerium. Hier warten wir auf eine Entscheidung“, sagt Prirschl.

In Bedrängnis kommen – ob der rasanten technischen Entwicklung in der Fahrzeugbranche – auch Fahrschulen. Der Chef des Unternehmens Easy Drivers, Werner Fichtinger, hat in einer Expertenrunde zum Thema Verkehr klargemacht, dass er bereits jetzt auf neue Konzepte setzt. „Wir haben den Trend erkannt und uns schon vor einiger Zeit auch als Radfahrschule platziert. Außerdem setzen wir auf die Ausbildung von Berufskraftfahrern.“

Die Aufgaben der Fahrschulen verändern sich also schon jetzt. Als klassischer Ausbildner für Führerschein-Kandidaten sieht Fichtinger sich nicht mehr: „Wir werden zu Mobilitätsschulen, in denen wir die Jungen an neue Mobilität heranführen und der älteren Generation Möglichkeiten geben, Neues kennenzulernen.“ Auch der Einsatz von Virtual Reality in der Ausbildung sei ein Schritt, den Fahrschulen schon bald gehen werden.