Digitale Revolution im Reich der Pilze

Zum 22. und letzten Mal wird er am Sonntag diese Vielfalt mit dem Schwammerlaltar veranschaulichen. Nach 31 Jahren in Zell geht der beliebte Geistliche in Pension. Trotz langer Trockenheit garantiert Kittl wieder einen prallen Pilzaltar. „Ich hab’ schon nachgeschaut, vor allem Herrenpilze gibt’s reichlich“, verrät er. „Der Herr Pfarrer“, sagen Bekannte, „geht nicht Schwammerl suchen, er holt sie einfach“. Seine Fundplätze hält der Pfarrer, gemäß dem ungeschriebenen Gebot der Schwammerlzunft streng geheim.