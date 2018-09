„Digitale Grundbildung“: Trumps Tweets im Unterricht

„Ganz unterschiedlich“, antwortet Klaus Himpsl-Gutermann, Leiter des Zentrums für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule in Wien: „Es gibt Lehrer, die schon sehr weit sind. Aber dann gibt es auch jene, denen wir Facebook und Twitter überhaupt erst erklären müssen.“

Dazu kommt: Es gibt Schulen, in denen digitale Weiterbildung Priorität hat. Sie werden zunächst Member (Mitglieder) und – wenn eine gewisse Anzahl an Kursen absolviert wurden – Experts (Experten) auf der „eEducation“-Plattform. Von den rund 6000 Schulen, die es im Land gibt, sind 20 Prozent Member- und 15 Prozent Expert-Schulen. „Im Umkehrschluss heißt das, dass fast zwei Drittel der österreichischen Schulen keine Digital-Strategie haben“, sagt Himpsl-Gutermann. „Auch wenn es an diesen Schulen einzelne engagierte Lehrer geben kann: Diese Schulen stehen vor einer Herausforderung.“ Zählt man nur die NMS und AHS-Unterstufe auf der eEducation-Webseite, ergibt sich aber ein besseres Bild. Von diesen Schultypen sind 58 Prozent Expert- oder zumindest Member-Schulen.

Eine davon ist das BRG Krottenbachstraße in Wien-Döbling. Direktorin Karin Dobler sieht der neuen verbindlichen Übung deshalb auch gelassen entgegen. In der zweiten Schulwoche wird es einen pädagogischen Nachmittag mit Workshops für alle Lehrer geben.

Schade findet Dobler, dass durch die Übung neue Inhalte dazukommen, ohne dass die alten ausgemistet wurden: „Wir haben die gleiche Fächerzusammensetzung wie vor 150 Jahren. Wie zeitgemäß kann das sein?“