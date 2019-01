Schneechaos: Dieser Winter hat schwere Folgen

Die Lawinensituation war am Montag in Tirol derart kritisch, dass in weiten Teilen des Landes die höchste Warnstufe 5 ausgegeben wurde. Gemeinden in mehreren Tälern – etwa im Kaunertal, Paznauntal, Pitztal oder Ötztal – waren wegen Straßensperren abgeschnitten. Für den Siedlungsraum bestand jedoch keine Gefahr.

Entspannt gab man sich im ebenfalls abgeschnittenen Galtür, in dem es vor 20 Jahren zu einer tödlichen Lawinenkatastrophe kam. „Die Lage ist überhaupt nicht besorgniserregend“, sagte Bürgermeister Toni Mattle. Warnstufe 5 galt am Montag auch auf der Innsbrucker Nordkette, in deren Hänge sich das Siedlungsgebiet erstreckt – für das jedoch keine Gefahr bestand. „Wir sind in den Bergen und vertraut mit Schnee“, versicherte Bürgermeister Georg Willi, Grüne.

Vom Schnee eingeschlossen waren indes am Montag allein in Salzburg 17.000 Menschen, vor allem im Pinzgau; in der Steiermark 576 Menschen. Katastrophenreferent Michael Schickhofer, SPÖ, hofft, den Kriseneinsatz ab Freitag beenden zu können: „Das war der intensivste Einsatz seit Tschernobyl. (1986, Anm.)“