Dieser Sommer fällt ins Wasser

Strahlender Sonnenschein in ganz Österreich und Temperaturen bis 33 Grad Celsius – so präsentierte sich der 2. August im Vorjahr. Maximal 28 Grad, dazu Regenschauer und Gewitter und eine Unwetterwarnung für den Südosten des Landes – herzlich willkommen in der Gegenwart. Und dabei sind die Aussichten für den heutigen Freitag noch vergleichsweise milde. Der Sommer 2014 will einfach nicht so recht auf Touren kommen.

In nur wenigen Stunden fielen am Mittwochabend Dutzende Liter Wasser, dazu kamen 15.000 Blitzeinschläge. Am schlimmsten war das Unwetter in Podersdorf. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) registrierte an diesem einzigen Tag 158 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – beinahe die dreifache Menge Regen, die es in dieser Region sonst in einem Monat gibt – eine Menge, die im Burgenland seit Beginn der Aufzeichnungen bis dato noch nicht erreicht worden war. Dazu kommt: die erste Monatsmenge wurde in einer einzigen Stunde erreicht. Auch Neusiedl erreichte mit 106 Litern Extremwerte. Hunderte Feuerwehrmänner waren in der Nacht auf Donnerstag im ganzen Land unwetterbedingt im Einsatz (siehe unten).

Den österreichweiten Niederschlagrekord hält aber weiterhin die Wetterstation in Loibl ( Kärnten). Hier fielen am 4. September 2009 233 Liter Regen.

Regenschirm und Pellerine sind in den vergangenen Wochen zur Grundausstattung für viele Österreicher geworden. Und sollten sich auch weiterhin in der Handtasche wiederfinden. So schwül und feucht wie der Juli endete, wird es im August voraussichtlich weitergehen: Sommerwetter mit blauem Himmel und Sonnschein ist auch in den kommenden Tagen jedenfalls nicht in Sicht.