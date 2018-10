"Diese Tierschutzvereine müssen endlich kontrolliert werden“

Zahlreiche Polizisten stürmten am Dienstag die Büros des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV) in Wien-Floridsdorf und in Salzburg. Grund waren Ermittlungen der Salzburger Staatsanwaltschaft nach einer anonymen Anzeige, in der die Unterschlagung von „einigen hunderttausend Euro“ in den Raum gestellt wird, außerdem würde die Führung mit Luxusfahrzeugen unterwegs sein. Der Verein bestreitet alle Vorwürfe massiv.

Entsprechende Verdachtsmomente sind nicht neu und wurden bereits 2011 erhoben, als der KURIER über die dubiosen Hintergründe der „Tierfreunde“ berichtete. Mit Prominenten wie Ingrid Thurnher oder Otto Schenk – die vielfach erschüttert waren über den teilweisen Missbrauch ihres Namens – wurde für den Verein geworben. Auch um Testamente wurde gebuhlt, so wurde etwa ein Musterbrief veröffentlicht, mit dem man seine Verwandten enterben und alles dem ÖTV überschreiben konnte. Und just aus diesen Erbschaften soll nun Geld abgezweigt worden sein, so der Verdacht. Entsprechende Akten und Datenträger des Vereins wurden laut Polizei sichergestellt und untersucht. Der Hauptbeschuldigte soll Sparbücher zu seinen Gunsten aufgelöst haben. Offenbar ergaben auch Bankenauskünfte der Justiz Hinweise darauf.