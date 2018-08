„Die Welle“ in allen burgenländischen Schulen gestoppt

Bildungsdirektor Heinz Zitz erklärt im KURIER-Gespräch, die pädagogische Aufarbeitung des Films „Die Welle“ habe bisher überall funktioniert. In Zurndorf müsse das irgendwie „falsch angekommen“ sein.

Möglicherweise hat man die Schüler mit der Bewältigung des Themas allein gelassen. Dafür sprechen manche Aufsätze der Schüler, aus denen sich ein gewisses Unverständnis ergibt. Die Klassenvorständin gab bei ihrer Zeugenbefragung an, sie habe gar nicht gewusst, dass der Film „Die Welle“ bereits gezeigt wurde.

Bildungsdirektor Zitz beklagt, er habe sich bei einem „hoch emotionalen“ Termin in der Schule vor den Eltern drei Stunden lang für etwas verantworten müssen, „wofür ich ja gar nichts kann“. Seit damals werde gemeinsam mit dem Verfassungsschutz analysiert, was da passiert ist. Dass nicht womöglich mehr dahinter steckt, will Zitz „nach 14 Jahren in der Schulaufsicht erst am Ende des Tages glauben“.

Auch die Frage, ob die Lehrer ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben, werde geprüft. Von einer disziplinären Untersuchung will Zitz nicht sprechen. In einer Stellungnahme der Schule wurde behauptet, dass es in den Pausen sehr wohl eine Aufsicht gegeben habe.