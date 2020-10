Die Toto-Millionen von Skandal-Banker Martin Pucher

Dazu kommen noch diverse Sparbücher und Konto-Überweisungen auf Drittbanken. Manchmal wurden diese Gelder auch in Form von Barschecks von einem Vertrauten, der in der Bank und für den damaligen Bundesligaklub SV Mattersburg gearbeitet hatte, sowie dem Besitzer jener Lotto-Kollektur in Wiener Neustadt überbracht, wo Pucher meist seine Tipps abgegeben hatte.

Ein Teil der Gewinne wurde außerdem in Wertpapiere transformiert. Das Wertpapierdepot seiner Frau bei der Bank Austria ist mittlerweile von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit einer Sicherstellung belegt.

Warum Pucher nicht das gesamte Geld auf seine Bank gelegt hat, erklärte er der Staatsanwaltschaft so: „Die Einzahlungen der Gewinne erfolgten im Übrigen deshalb nicht auf Konten der CBM, weil nicht gewollt war, dass das private und berufliche Umfeld der Familie Pucher von diesen Gewinnen erfahren könnte. Aus demselben Grund hat sich Frau (...) Pucher auch in weiterer Folge bei der Verwendung der Gewinne eines Treuhänders in der Person des Rechtsanwaltes (...) bedient.“

Über diesen wurden Liegenschaften in Mattersburg und Hirm, Aktien der Commerzialbank, Anteile an einer Gaststättenbetriebsgesellschaft erworben. Einige Gelder landeten auch in der Schweiz bei der UBS AG in Zürich. Dieses Konto wurde 2008 wieder aufgelöst. Im Wege einer Schenkung wurde – laut der Aussagen von Pucher – der gesamte Wertpapierbestand auf ein Depot seiner Frau übertragen. Dabei soll der Wert bei rund 700.000 Euro gelegen sein.

Toto-Gelder sollen auch in den Sportverein geflossen sein, um damit die Aufwandsentschädigungen von Amateur-Betreuern zu zahlen. Wobei manchmal einiges durcheinander gekommen sein dürfte. So soll einmal der Vertraute von Pucher rund 110.000 Euro auf sein Privatkonto erhalten haben. Er muss das Geld dann wieder rücküberweisen.