Die Seen im Westen trocknen aus, ein Fischsterben droht

30 Zentimeter auf oder ab – was spielt das beim Wasserpegel eines großen Badesees schon für eine Rolle? Eine nicht zu unterschätzende, wie Experten erklären, denn die Trockenheit im Westen Österreichs könnte sogar zu einem Sterben empfindlicher Fischarten führen.

Dass die Wasserpegel im Hochsommer und Frühherbst extrem absinken, ist nicht ungewöhnlich. Sehr wohl aber die aktuelle Situation im Salzburger Flachgau und im oberösterreichischen Salzkammergut: An der Messstelle am Wolfgangsee beispielsweise betrug der historische Juni-Tiefstand 74 Zentimeter – registriert im Jahr 1983. Aktuell werden hier 72 Zentimeter gemessen. Auch der Mondsee hat ein Rekord-Juni-Tief: 125 Zentimeter an der Messstelle; 1977 waren es 131 Zentimeter. Auch Niederösterreich ist betroffen: Der Stausee Ottenstein war bereits im Mai auf Tiefststand.

Ein noch deutlicheres Bild zeigt sich, wenn man die Mittelwerte Anfang Juni seit 1976 betrachtet: Da hinken weiters Attersee, Hallstätter See, Fuschlsee, Wallersee, Traunsee, Zeller See und Neusiedler See ordentlich hinterher (siehe Grafik), während alle anderen österreichischen Badeseen stabil bleiben – oder wie der Bodensee, der Wörthersee oder der Millstättersee sogar prall gefüllt sind.

Reinhold Godina von der Hydrographie Österreich nennt zwei Gründe für die dramatische Situation im Westen: „Im Jänner gab es dort überdurchschnittlich viel Niederschlag, aber erst ab 1000 Meter in Form von Schnee. Daher war in den betroffenen Gebieten der Abflussanteil im Jänner sehr hoch und die Schneeschmelze gering ausgeprägt.“ Die Niederschlagssumme von Februar bis März habe im Salzburger Flachau nur 50 Prozent des vieljährigen Mittelwerts betragen, in Oberösterreich nur 30 Prozent. Folglich pirschen sich Seen in dieser Region bereits an Pegel-Niedrigstände heran, die man ansonsten nur im August verzeichnet.