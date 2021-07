Die Seebühne als Ladenhüter

23 Schwimmkörper und ein paar Dutzend Stahlträger sind vom Prestigeprojekt namens Wörtherseebühne übrig geblieben, welches der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider im Jahr 1999 pompös am Ostufer des Wörthersees eröffnete und welches vor zwei Jahren von seinen politischen Erben an einen Alteisenhändler verkauft wurde. Die Plattform ging nie, wie geplant, in einem anderen Gewässer vor Anker. Stattdessen lagern heute die Einzelteile als Ladenhüter auf einem Schrottplatz in Klagenfurt.

Rund 20 Millionen Euro musste der Steuerzahler von 1999 bis 2015 für die Errichtung sowie den Betrieb der Seebühne aufwenden. Haider wollte aus der schwimmenden Insel ein " Mekka des Sommermusicals" machen, der Untersuchungsausschuss des Kärntner Landtages befand jedoch vielmehr, dass es sich beim Projekt um eine "Tragödie, deren Ende von Anfang an absehbar war", handelte.