Die Schweizer kommen

Bei euch gibt’s Après-Ski!", antwortet Claudia wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, warum sie in Österreich Urlaub macht. Die 36-Jährige, die in der Nähe von Zürich wohnt, ist mit ihren zwei Freundinnen für ein verlängertes "Frauen-Wochenende" in Ischgl, Tirol. "Die Schweizer Berge sind superschön, aber hier bekommen wir wesentlich mehr für unser Geld geboten", sagt sie. Für eine Skilift-Tageskarte hat sie in Ischgl 48 Euro bezahlt, in ihrer Heimat wären es etwa 75 Euro gewesen.

Grund ist der starke Franken, der seit Mitte Jänner den Schweizer Touristikern die Sorgenfalten auf die Stirn treibt (Wechselkurs aktuell: 1,04 Franken für 1 Euro, Anm.). Urlaub bei den Eidgenossen ist teurer geworden. Ein großes Bier kostet zwischen sechs und neun Euro. Im weltbekannten Zermatt am Matterhorn kündigt laut Schweiz am Sonntag jeder fünfte Hotelier an, sein Unternehmen in den nächsten drei Jahren zu verkaufen.