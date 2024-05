Die Rückkehr der Corona-Maske

„Das ist ein klassisches Phänomen des Nachahmungseffektes, wenn solche Proteste von woanders her überschwappen“, berichtet ein szenekundiger Beamter im Gespräch mit dem KURIER. Aber auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass diese Proteste teilweise vom Ausland gesteuert würden. Tatsächlich beendete die Landespolizeidirektion Wien das Camp ja deshalb, weil „der wahre Zweck der Versammlung eine Solidarisierung mit den Zielen der Hamas“ gewesen sei, sowie „die Bildung eines geistigen Nährbodens für die Gutheißung terroristischer Straftaten“.

In Österreich gilt bereits seit 2002 ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen , seit Oktober 2017 zudem ein allgemeines Verhüllungsverbot („ Burka-Verbot “) im öffentlichen Raum (siehe Infobox). Während Letzteres der Integration dienen soll und gegen die (zwangsweise) Ganzkörper-Verschleierung muslimischer Frauen gerichtet ist, wird Ersteres strenger sanktioniert und soll die polizeiliche Arbeit bei Versammlungen erleichtern. Doch mit den von US-Unis nach Europa exportierten pro-palästinensischen und antisemitischen Protesten sind auch Palästinenser-Tücher und FFP2-Masken zur Gesichtsverschleierung mitgekommen.

Weil „medizinische Gründe“ als Ausnahmen des Verhüllungsverbots gelten und in der Pandemie die Masken vielerorts Pflicht waren, ist der Gesetzesvollzug für Beamte immer eine Einzelfallentscheidung . Oder wie es ein Beamter ausdrückt: „Atteste können wir nicht verlangen, es geht vorwiegend um Glaubwürdigkeit. Wenn man auf einer Demo ist und sagt, ich habe 40 Grad Fieber, wird das nicht gelten.“

In der Anzeigenstatistik des Innenministeriums spielt das Verhüllungsverbot keine Rolle und wird wegen des hohen Aufwandes gar nicht extra ausgewertet. Die bis dato letzte valide Zahl zum Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz stammt von 2018, als österreichweit 96 Anzeigen getätigt wurden; betreffend Versammlungsgesetz seien es wohl „wenige Fälle“, wobei etwaige Organmandate gar nicht statistisch erfasst werden.

Zugleich sieht man im Wiener Straßenbild neuerdings vermehrt auch wieder muslimische Frauen, die zum Hidschab meist dunkel gehaltenen FFP2-Masken tragen und so die Lücke zur Vollverschleierung schließen. Und ebenso von Straffreiheit ausgehen.

2017 wurde zudem das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz beschlossen. Seither ist es in der Öffentlichkeit untersagt, „seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise“ zu verhüllen oder zu verbergen, „dass

Hinzu komme, dass auch Abmahnungen möglich seien, wenn sofort der gesetzliche Zustand hergestellt – also die Maske abgenommen – wird. Auch am Verwaltungsgericht Wien, der Berufungsinstanz bei Anzeigen, sei das Vermummungsverbot „kein großes Thema“; nach einer Schnellschätzung habe es in den vergangenen Jahren wohl fünf Verfahren gegeben.

Möglicherweise hat die geringe Fallzahl aber auch mit der zurückhaltenden Vollstreckung zu tun. Strafverteidiger Manfred Ainedter plädiert jedenfalls für klarere Vorgaben seitens des Ministeriums – am besten per Erlass mit strengerer Rechtsauslegung: „Die FFP2-Maske ist offenkundig eine Umgehung des Vermummungsverbots, das muss man unterbinden. Das fällt genauso drunter wie Schals um Mund und Nase.“ Ganz grundsätzlich hält der Jurist wenig von Deeskalationsstrategien und dem „ständigen Herumlavieren“: „Es kann ja nicht sein, dass der Rechtsstaat immer wieder vor rechtswidrigem Verhalten kapituliert“, fordert Ainedter.