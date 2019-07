Die Roboter erobern die Landwirtschaft

Einer davon kann Spargel ernten – das Problem Erntehelfer im Marchfeld zu finden, würde gelöst, außerdem kann der Roboter identifizieren, welcher Spargel erntereif ist und welcher noch im Boden bleibt. Ein anderer soll den Erdbeeranbau und die -ernte erleichtern: Durch UV-Behandlung wird Mehltau (die größte Herausforderung im Anbau) reduziert, auch an einem Erntehelfer wird gearbeitet.

Zudem gibt es Roboter, die für die Unkrautregulierung und den Pflanzenschutz eingesetzt werden, sie können erkrankte oder unerwünschte Pflanzen mit Hilfe von umfangreichen Datenbanken identifizieren und zielgerichtet mit Pflanzenschutzmitteln behandeln. „So kann der Einsatz von Herbiziden verringert und auf das Glyphosatverbot reagiert werden“, betont AIL-Geschäftsführer David Saad. Saad und Metzker sind sich einig, dass sich die Roboter-Technologie gerade in diesem Bereich in den nächsten zehn Jahren durchsetzen wird. „Der Trend geht zur Bio-Landwirtschaft, immer mehr Betriebe stellen um. Da ist die Entwicklung der Robotertechnologie besonders spannend“, sagt Saad. Die Prototypen, die im Rahmen der Robotics Challenge getestet werden, kosten von 100.000 Euro an aufwärts. Die RWA denkt an ein Genossenschaftsmodell: „Wir wollen die Technik für die Landwirte zugänglich machen, da können wir uns bei größeren Geräten Mietmodelle vorstellen“, so Metzker.