Die Renaissance der Weltläden

Wer denkt, der Weltladen sei nur etwas für Öko-Fuzzis, alternative und sozial engagierte Menschen, der irrt. „Das war vielleicht früher so, heute ist unsere Hauptkundschaft die Frau ab 40, gut gebildet, und situiert, mit Geld und Intellekt“, verrät Gerti Jaksch-Fliegenschnee, die Geschäftsführerin des Weltladens in Baden. Ein typischer Bobo also? „Ja“, meint sie lachend, „so kann man’s auch sagen.“

Seit 30 Jahren gibt es den Weltladen am Hauptplatz in Baden. Er war der erste von heute insgesamt 24 in Niederösterreich, und gilt als einer der erfolgreichsten bundesweit. Kaum einer kennt das Erfolgskonzept nicht: Alle Produkte – Lebensmittel sowie Mode, Geschenkartikel und Fußbälle – werden fair hergestellt. Das bedeutet, die Kaffeebauern und Textilproduzenten bekommen einen gerechten Lohn, arbeiten unter sozial verträglichen Bedingungen, können ihre Kinder in die Schule schicken und schonen die natürlichen Ressourcen.