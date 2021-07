Die Polizei ist am Oktoberfest "mit einem Augenzwinkern" im Einsatz

Das Oktoberfest in München mit seinen knapp sechs Millionen Besuchern ist nicht nur für die Kellnerinnen in den Zelten, sondern auch für die Polizei eine große Herausforderung. Maßkrug-Schlägereien, Taschendiebstähle und sexuelle Übergriffe stehen auf der Tagesordnung. Mit der Menge des Alkohols nimmt auch die Aggression zu. Für die zahlreichen Streifen auf dem Fest gelte dennoch, "jeden Einsatz mit einem Augenzwinkern" durchzuführen, sagt Sprecher Michael Riehlein beim KURIER-Lokalaugenschein in der Wache am Festgelände.

Die Polizei setzt auf der Wiesn auf eine groß angelegte Charmeoffensive. "Wir machen alles mit", sagt Dietmar Altendorfer, der als Gruppenführer mit fünf Kollegen am Festgelände auf Streife unterwegs ist. So erfüllen die Beamten bereitwillig Selfie-Wünsche von Touristen, lassen Kinder für ein Foto die Polizeikappe aufsetzen und reagieren auch dann gelassen, wenn ihnen ein schwer betrunkener Gast "Wir suchen ein Taxi" entgegen lallt.