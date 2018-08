Die öffentliche Hand baut selten billig

Klüger, das wissen auch alle Bauherren, klüger ist man immer erst hinterher. Folglich wird erst 2020 feststehen, ob der Umbau des Parlaments ein Erfolg gewesen sein wird – oder das nächste in der langen Reihe öffentlicher Bauvorhaben, die entweder ihre Zeitvorgaben oder ihren Budgetrahmen, gerne aber auch beides überschreiten.

Krankenhaus Nord, Skylink, Stadthallenbad – alleine in der jüngeren Vergangenheit gibt es dafür genügend Beispiele.

Aber warum ist das so?

Experten nennen auf Nachfrage eine ganze Reihe von Gründen von schwankender Konjunktur bis zur politischen Einflussnahme. Allen voran aber Bauherren, die in der Materie nicht sattelfest sind. Oder wie es Christian Kühn, Studiendekan der Architektur an der TU Wien, formuliert: An den entscheidenden Stellen sitzen zu oft Menschen, „die vom Bauen keine Ahnung haben“.

Freilich sind öffentliche Millionengräber kein Österreich-Spezifikum. Ein Blick nach Deutschland zeigt: Auch dort hat man in den letzten Jahren mit der Hamburger Elbphilharmonie, dem Bahnhof Stuttgart 21 und dem neuen Berliner Flughafen eine wenig erbauliche Serie öffentlicher Projekte hingelegt.