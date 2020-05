Die neue Kirchenordnung: Desinfektionsmittel statt Weihwasser

Pfarrer Stefan Ulz und sein Team haben längst ausgerechnet: Maximal 280 Gläubige dürfen gleichzeitig die Gottesdienste im Seelsorgeraum Graz-Südost besuchen - und da sind alle Kirchen zusammengezählt. „Ich glaube, wenn die Menschen das gesamte Angebot vor Augen haben und nicht nur ihre Stammkirche, wird das ganz gut klappen“, zeigt sich Ulz zuversichtlich.

Morgen, Freitag, 7.30 Uhr, geht es in der Pfarrkirche St. Peter in Graz wieder los. Ein Kaplan hält die erste Messe, an der Besucher direkt teilnehmen dürfen. 50 Gläubige dürfen maximal in die Kirche im Grazer Osten. In der Größten in Ulz’ Seelsorgeraum, jener in Thondorf, sind es maximal 65.