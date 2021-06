Die Miliz-Armee wird aufgerüstet

Minister Klug: "Wir investieren Geld in moderne Ausrüstung und wir stocken personell massiv auf." In der nächsten Phase sollen 28 Kompanien – also etwa 4000 Mann – dazukommen.

Das bedeutet für die Wirtschaft zusätzliche Chancen als Auftragnehmer des Heeres. Denn jeder Milizsoldat wird mit einem neuen Kampfanzug und einem modernen Kampfhelm ausgestattet. Jede Jägerkompanie wird ein Wärmebild- und jede Jägergruppe ein Nachtsichtgerät zur Verfügung haben. Auch die "Mobilitätskrise" des Heeres muss mit neuen Fahrzeugen beendet werden. Bis zum Jahr 2019 fließen 29 Millionen Euro in die neue Ausrüstung, weitere 48 Millionen folgen ab 2020.