Die Mathematik-Zentralmatura wird lesbarer

Die Ergebnisse 2018

Bei der Zentralmatura 2018 ist rund jeder fünfte Schüler bei der schriftlichen Mathematik-Klausur gescheitert. An den BHS war es das bisher schlechteste Ergebnis, an den AHS hat es rund doppelt so viele Fünfer gegeben wie im Jahr zuvor.

„Gerettet“ wurden viele bei der (mündlichen) Kompensationsprüfung: An den AHS besserten sich rund zwei Drittel den Fünfer aus, an den BHS rund drei Viertel. Was bei den Ergebnissen noch hervorstach, war die geringe Zahl an „Sehr Gut“: An den AHS hatten nur neun Prozent einen Einser (2017: 15 Prozent), an den BHS nur sechs Prozent (2017: elf Prozent).