Mathematik-Zentralmatura: „Spürbare Veränderungen 2019“

KURIER: Jeder fünfte Schüler scheiterte schriftlich bei der Mathematik-Zentralmatura vergangenes Schuljahr (siehe unten). Warum haben Sie den Auftrag angenommen, ehrenamtlich die Mathematik-Maturaaufgaben zu optimieren?

Kurt Scholz: Unmittelbar nach der Zentralmatura hat mich Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP, Anm.) angerufen und gesagt, dass es Probleme gibt und ob ich helfen könnte. Dass 40.000 junge Menschen zur Zentralmatura gehen, die mehr oder weniger gut zwölf Jahre Schule absolviert haben, und dann mit ihren Familien vor negativen Ergebnisse zittern müssen, das kann einen menschlich nicht unberührt lassen.

In den vergangenen Wochen haben Sie Gespräche mit Direktoren von „statistisch auffälligen“ Schulen geführt. Was haben Sie herausgefunden?

Es sind Schulen, die in einem soziologisch unglaublich schwierigen Umfeld angesiedelt sind – also im Wesentlichen Oberstufenrealgymnasien mit Jugendlichen, die aus resignativen und bildungsfernen Milieus kommen. Die Schulen bemühen sich unter den schwierigsten Bedingungen. Da haben etwa Eltern andere Vorstellungen, was Arbeit für 17-und 18-Jährige bedeutet. Schule ist es nicht. Die Jugendlichen sollen kellnern und nebenbei in die Schule gehen. Und dann sollen sie die Zentralmatura in Mathematik schaffen.

In einer zweiten Phase haben Sie mit den Landeshauptleuten, den Landesräten für Bildungsfragen und den neuen Bildungsdirektoren gesprochen – was war hier Ihr Eindruck?

Alle waren unglaublich kooperativ und offen, was Verbesserungen betrifft. Ich hatte mir da viel mehr Kritik erwartet. Und Parteifarben spielten keine Rolle. Es gab aber auch viele Anregungen.

Am 2. Oktober startet die sogenannte „Zuhör-Tour“ durch die Bundesländer. Dabei sollen in Innsbruck, Graz, Linz, St. Pölten und Wien Gespräche mit Eltern, Schülern, Lehrern und der Schulaufsicht geführt werden. Welche Ergebnisse erwarten Sie?

Das Ministerium geht bewusst hinaus, dass die verantwortlichen Personen einmal vor Ort hören, wie die Situation eingeschätzt wird. In der ersten Phase sollen einmal pragmatische Ergebnisse angestrebt werden. Ich glaube, dass Eltern, Schüler und auch Lehrer ein Recht darauf haben, dass es ganz konkret im April 2019 spürbare, kleine Veränderungen gibt. Es ist nicht die große Reform, aber die erarbeiteten Ergebnisse sollen auch die Lernfähigkeit eines Systems unter Beweis stellen.