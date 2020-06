Die Kreisver(k)ehrer: Die Lieblingskreuzungen unserer Leser

Eindeutiger Favorit, wenn es ums Hässliche geht: Ein Kreisverkehr in Hollabrunn (NÖ) wird mit 92 Prozent als Krempel beurteilt. Er hatte vor einigen Jahren einen Preis für das schlechteste Verkehrsprojekt bekommen.

Eines der sogenannten Willkommenstore in Bad Waltersdorf in der Steiermark kommt hingegen gut an: 64 Prozent sagen, es ist Kunst.