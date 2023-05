Die kaum erforschte Gefahr durch ultrakleinen Feinstaub

Ultrafeinstaub oder ultrafeine Partikel sowie Nanopartikel sind noch viel kleiner als der besser bekannte Feinstaub, der in PM10 und PM2,5 gemessen wird, diese Körnchen sind maximal zehn bzw. 2,5 Mikrometer groß. Doch je kleiner, desto lungengängiger – und unerforschter in ihrer Auswirkung. Grenzwerte dafür gibt es auch noch keine. 2018 wertete ein Team des Uniklinikums Düsseldorf vorhandene Erkenntnisse zum Thema aus, das Fazit war wenig aufschlussreich: Es sei noch immer "keine konsistente Aussage" über die gesundheitlichen Effekte möglich.

Ergebnisse folgen 2024

In Österreich wurden bisher Kleinstpartikelchen nicht kontinuierlich gemessen, das soll sich in Linz nun ändern. Heuer werden Ultrafeinstaub und Nanopartikel mit spezieller Technik aufgespürt: Für diese Teilchen ist nämlich nicht die Masse wie etwa bei PM10 bedeutend, sondern die Anzahl an Partikeln in der Luft. Die Ergebnisse sollen 2024 veröffentlicht werden, dann sollen auch die potenziellen Verursacher feststehen.