Die jüngsten Bürgermeister: „Vorurteilsfrei“ und „kreativ“

Seit vergangenem Jahr bekleidet Eibl das Amt. „Nachdem unser Altbürgermeister zurückgetreten ist, hat man mich angerufen und vorsichtig gefragt, ob ich Bürgermeister werden will“, erzählt Eibl. Eine Nacht habe er Bedenkzeit gebraucht. Seine Entscheidung bereue er bis heute nicht. Weshalb er sich auch der Bürgermeisterwahl am 26. September in OÖ stellen will: „Ich habe es noch nicht offiziell gemacht. Aber ja – ich werde es machen“, sagt er dem KURIER.

Unvoreingenommenheit als Vorteil

Dass viele seiner Gemeindebediensteten älter sind als er, macht ihm nichts: „Es ist eine absolute Gewöhnungssache.“ Er arbeite wie jeder „normale“ Bürgermeister. Voraus habe er ihnen dennoch etwas: „Mein Vorteil ist eine gewisse Unvoreingenommenheit. Man sieht die Dinge als Junger noch ein bisschen unbelasteter.“