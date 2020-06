Die Heimat nascht am Ski-Erfolg mit

So, was wollts jetzt wissen?", fragt Ferdinand Hirscher und rückt sich seine bunte Sonnenbrille über dem üppigen, weißen Schnurrbart zurecht. Ja, er sei natürlich stolz auf seinen Sohn Marcel. Ja, er verfolge jedes Rennen im Fernsehen. Nein, er könne nicht in Colorado bei der Ski-Weltmeisterschaft sein. Flugangst.

"Der Ferdl", wie der Vater von Ski-Ass Marcel Hirscher in Annaberg im Salzburger Pongau genannt wird, beantwortet routiniert die Fragen von Fans, posiert auf der Piste für Fotos. "Das hält mich ein bisserl von der Arbeit auf", sagt der 59-Jährige, der noch immer Skikurse gibt. Die Karriere seines Sohnes unterstützt er seit dessen drittem Lebensjahr. Ob er erfolgreich sei oder nicht, habe für ihn nie eine Rolle gespielt. Auch, ob Marcel heute, Sonntag, noch eine Goldene im Slalom schafft, sei ihm "komplett wurscht. Hauptsach’, er gibt sein Bestes und verletzt sich nicht."