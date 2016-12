"Die Großevents lassen Geld da"

Foto: /Special olympics

"Heartbeat for the World" lautet das offizielle Motto der Special Olympics. Ein Herzschlag, der in wenigen Wochen in Graz, Schladming und Ramsau gleichermaßen zu spüren sein wird: 2700 Athleten, 1100 Trainer sowie 5000 Familienmitglieder werden zwischen 14. und 25. März in der Steiermark erwartet. Außerdem sollen auch noch 3000 freiwillige Helfer und 800 Journalisten mit dabei sein.

Offizielle Eröffnung der Winterspiele ist am 18. März in Schladming, die Schlusszeremonie findet am 24. März in Graz statt. Da wie dort wird das olympische Feuer brennen und die Maskottchen Lara und Luis Dachs und Hirsch werden im Einsatz sein. Die Sportler aus 107 Nationen treten in neun Disziplinen an, die auf die Veranstaltungsorte aufgeteilt sind: In Graz werden Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floor Hockey, Floorball, und Stocksport ausgetragen. In Schladming treten Snowboarder und Skifahrer an, in Ramsau geht es um Langlauf und Schneeschuhlauf. Zusätzlich sind auch noch Rahmenprogramme für Schulen oder Symposien eingeplant.

Der Präsident der Special Olympics Österreich kommt auch aus der Steiermark: Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter, ÖVP, hat das Amt nach Hermann Krölls Tod übernommen. Einer der bekanntesten Auslands-Österreicher ist ebenfalls Unterstützer der Special Olympics: Arnold Schwarzenegger war schon vor 24 Jahren dabei, als die Spiele erstmals in Schladming (und Salzburg) ausgetragen wurden. Es wird erwartet, dass er auch diesmal wieder kommt.

