Die „Geheim-Mission“ des russischen Oligarchen Deripaska

In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) ist am Sonntag eine neue russisch-orthodoxe Kirche geweiht worden. Sie wurde vom russischen Milliardär Oleg Deripaska finanziert. Der Großvater des Oligarchen war im Zweiten Weltkrieg nahe der Weinviertler Stadt gefallen und wurde auf dem örtlichen russischen Soldatenfriedhof begraben.

Bei der Weihe am Sonntag war Deripaska persönlich anwesend. Außerdem nahm der russische Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, an den Feierlichkeiten teil. Ursprünglich waren diese bereits für den 23. September angedacht gewesen, berichtet Laas Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ( ÖVP). „Nachdem ich schon alles freigeschaufelt hatte, wurde der Termin dann kurzfristig abgesagt. Dass die Weihe dann am Sonntag stattgefunden hat, habe ich durch Zufall erfahren“, sagt sie. „Es waren nur geistige Würdenträger und Diplomaten anwesend. Es war eine kleine Gruppe“, fährt sie fort. Ob es noch einen weiteren offiziellen Termin für die Eröffnung geben wird, ist laut Ribisch derzeit noch unklar.

Ein Punkt, der noch geändert werden muss, sei zudem noch offen. „Der Stiegenaufgang wurde anders gebaut, als er im Plan vorgesehen war. Das muss auf jeden Fall noch geändert werden“, sagt Ribisch, die auch Vorsitzende der Baubehörde ist. „Der Straßenwalzerei gehört die Straße, die hat das urgiert. Es ist nichts Schlimmes, auf das Gesamtkostenausmaß wird das keine Auswirkungen haben“, ist sich die Bürgermeisterin sicher.