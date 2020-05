Die ersten Unis wollen 500 Euro pro Semester

Danach sieht es nicht aus: " Studiengebühren sind für die Sozialdemokratie kein Thema", sagt Unterrichtsministerin Claudia Schmied. Sie wirft Töchterle vor, "diktatorische Ultimaten" zu stellen und kritisiert Mayers Arbeit als "Auftragsgutachten", bei dem man sich "die Frage stellen muss, wem es in die Hände spielt".



Schmieds Kritik ist insofern bemerkenswert, als dass Mayer nicht nur als politisch eher links gilt, sondern auch einer der Väter des Universitäten-Gesetzes ist und den dazugehörigen Kommentar, das Standardwerk zur Interpretation des Gesetzes, herausgegeben hat. Bernd-Christian Funk, ebenfalls ein renommierter Verfassungsjurist, hält Mayers Gutachten für "plausibel und wohl begründet". In der Kernfrage, ob die Unis ohne Gesetz zu Studiengebühren selbst welche einheben dürfen, sei "eine andere Argumentation nicht tragfähig", sagt Funk zum KURIER. "Gerade in diesem zentralen Punkt sehe ich nicht, wieso man Mayers Ansicht nicht teilen sollte."



Die Rektoren reagieren unterschiedlich - nicht alle sind von der Idee angetan, dass jede Uni die Beiträge selbst regeln darf. Heinrich Schmidinger, Präsident der Universitätenkonferenz, fordert von der Politik Rechtssicherheit: " Regierung und Parlament sind umgehend gefordert, in dieser Frage zu entscheiden." Auch Heinz Engl, Rektor der Uni Wien, pocht auf eine politische Lösung: "Das Gutachten wird den Meinungsbildungsprozess vorantreiben; dies ist zu begrüßen."