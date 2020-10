Die Erfolgsstory rund um das Bio-Ketchup aus Österreich

Von der Toskana zurück

Gemeinsam mit seinen „Brüdern“ – gleichgesinnten Freunden und Geschäftspartnern – kaufte er den Markennamen „Curtice Brothers“.

„Ich wollte den Markennamen haben“, erzählte er dem KURIER. Da alle Markenrechte bereits erloschen waren, wäre das kein Problem gewesen, trotzdem flog er zur Familie nach Rochester. „Ich habe gefragt, ob sie einverstanden damit sind, wenn Curtice Brothers wiederbelebt wird“. Sie gaben ihm den Segen – und die ganze Dokumentation der Unternehmensgeschichte. Damit startete er gemeinsam mit seinen Partnern die Produktion der roten Gewürzsoße – allerdings nicht in den USA, sondern in der Toskana. Für das Rezept stellte er sich mit seinen „Brüdern“ selbst an den Herd.

Das Bio-Ketchup in der Glasflasche mit dem weißen Logo auf blauem Deckel bekommt man mittlerweile nicht mehr nur in erstklassigen Hotels und Restaurants in Europa, sondern auch in Bio-Läden und im Merkur-Markt. Und nun, sechs Jahre nach der Wiederbelebung der Marke, ist das Ketchup, das mit dem Firmenende 1942 aus den amerikanischen Regalen verschwand, auch dort wieder zurück.

Matt Better, der Urenkel eines der einstigen Mehrheitsanteilseigner von Curtice Brothers, setzt den Weg mit Bauer und Co. gemeinsam fort. „Das ist kein Zufall. Das Schicksal wollte, dass wir uns finden“, ist Bauer überzeugt.

Und damit nicht genug: Denn Mario C. Bauer und seinen „Brothers“ gelang es, für die Wiedergeburt der Ketchup-Marke in derer amerikanischen Heimat Räume in dem Gebäude in Rochester anzumieten, in dem das Unternehmen vor 152 Jahren gegründet wurde. „Damit kehrt Curtice Brothers zurück an dieselbe Adresse in der North Water Street, an der im 19. Jahrhundert die Erfolgsgeschichte begann“, schwärmt Bauer.