Die Erfolgsformel der Mathe-Meister

Vier der zehn Schulen, die bei der Mathematik-Zentralmatura laut Bildungsministerium dieses Jahr am besten abgeschnitten haben, befinden sich in Niederösterreich. Diese sind laut KURIER-Informationen die Bundes- und Bundesrealgymnasien in Bruck an der Leitha, Laa an der Thaya und Wolkersdorf, sowie das Don Bosco-Gymnasium in Ebreichsdorf. Was macht diese Schulen aus? Und wie werden die Schüler hier auf die Matura vorbereitet? Das Gymnasium in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) gewährt einen Einblick.

630 Schüler besuchen das Gymnasium im Weinviertel. Der Direktor ist Gerhard Schwaigerlehner. Und sein Grundprinzip ist es einerseits, die Administration mit stoischer Ruhe durchzuführen und andererseits Wertschätzung als wichtigsten Faktor im Schulalltag durchzusetzen. Bevor er in die Direktion wechselte, war er selbst Mathematik-Lehrer. Ganz in dieser Manier analysiert er auch das Ranking, das seine Schule an der Spitze Österreichs sieht: „Es hängt von vielen Faktoren ab, dass es einmal gut läuft und man dann wieder Pech hat.“ Unter anderem davon, ob Schulen im Laufe der Oberstufe potenzielle Nicht-Genügend-Kandidaten aussortieren und sie gar nicht in die achte Klasse kommen lassen. Jene Schulen würden dann bessere Ergebnisse erzielen. Andere würden versuchen, alle mitzunehmen und haben dann schlechtere Ergebnisse. „Was ist wertvoller? Beides hat seine Berechtigung. Es gilt meiner Ansicht nach, den Mittelweg zu finden“, sagt Schwaigerlehner.