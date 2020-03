Die brisante Reparatur eines Einkaufszentrums

Die Replik auf die Fragen 6 und 7 verspricht, spannend zu werden. Die NEOS stellen am Dienstag im Landtag eine Anfrage mit 22 Punkten an SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner. Es geht um das Einkaufszentrum in Seiersberg-Pirka: Die kleine Oppositionspartei will jene Antworten hören, um die Landespolitiker gern einen Bogen machen. „Hat die Landesregierung vor, eine Einzelstandortverordnung zu beschließen?“, wollen die NEOS erfahren und falls ja, wann?

Das bezieht sich auf jene umstrittene Verordnung, die die Shopping City Seiersberg in Graz-Umgebung absichern soll. Sie würde deren Rechtszustand nachträglich sanktionieren: Das ist nötig, weil der Verfassungsgerichtshof 2016 einen Teil der Bewilligungen für das größte Einkaufszentrum des Bundeslandes aufgehoben hat. Die Verbindungsbauten zwischen den fünf Teilkomplexen wurden als rechtswidrig eingestuft, sie sind damit also illegal.