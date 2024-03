Die 3-K-Regel: Welche Geschenke ein Polizist annehmen darf

Das Bild, das sich Passanten am Abend des 17. März vor der russischen Botschaft bot, dürfte so schnell nicht in Vergessenheit geraten: Mehrere Wiener Polizisten verließen das Gebäude mit Geschenksäcken, auf denen man das russische Wappen gut erkennen konnte.

Zuvor hatten die Beamten anlässlich der russischen Präsidentenwahl für Sicherheit gesorgt – und wurden dafür von der Botschaft mit Wandkalendern und Pralinen der Marke „Wdochnowenie“, was auf Deutsch so viel wie „Inspiration“ bedeutet, beschenkt. Letztere kostet im russischen Einzelhandel etwa fünf Euro.