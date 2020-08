Deutsche Urlauberin in Kärnten bei Sprung ins Wasser schwer verletzt

Eine 21 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland ist am Mittwoch bei einer geführten Canyoningtour in der Tscheppaschlucht bei Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) verunglückt. Nach Angaben der Polizei sprang sie aus fünf Metern Höhe in einen Wassertümpel und tauchte so unglücklich ins Wasser, dass sie sich an der Brustwirbelsäule verletzte.

Der Canyoningführer zog die Frau aus Pottenstein im bayrischen Landkreis Bayreuth mit einer Wurfleine aus dem Wasser. Feuerwehrleute und Bergretter bargen die Frau aus der Schlucht, danach wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Die restlichen neun Mitglieder der Gruppe verließen die Schlucht zu Fuß.