Deutlicher Rückgang bei tätlichen Angriffen auf Beamte

Die Bluttat in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn hat das Thema wieder aufs Tapet gebracht: Wie gefährlich ist der Job als Beamter in Österreich? Das Justizministerium liefert dazu aktuelle Zahlen: 2018 hat es in Österreich insgesamt 45 Verurteilungen wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten gegeben. Im Vergleich zum Jahr 2009, in dem es noch 124 Verurteilungen gab, bedeutet dies einen Rückgang von 64 Prozent. Seit 2009 bearbeiteten die heimischen Staatsanwaltschaften insgesamt 2.593 Fälle von tätlichen Angriffen auf Beamten.