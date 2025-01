Deutliche Zunahme: 43 tödliche Forstunfälle in Österreich im Jahr 2024

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag bei Schlägerungsarbeiten am Eichberg im niederösterreichischen Kirchstetten. Beim Fällen eines Baumes wurde ein 51-jähriger Mann unter einem Stamm eingeklemmt – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei der regionalen Verteilung der tödlichen Forstunfälle werden deutliche Unterschiede sichtbar. Die meisten Unfälle ereigneten sich in der Steiermark (14) und in Niederösterreich (10). Tirol und Oberösterreich hatten je fünf Unfälle zu verzeichnen. Naturgemäß führen jene Bundesländer die Statistik an, die einen hohen Waldanteil aufweisen.

Unfallursachen

Auffallend ist auch, dass rund 45 Prozent der Verunglückten über 60 Jahre alt waren. Und ein Blick in die Unfallmeldungen macht deutlich, dass viele dieser Unfälle vermeidbar gewesen wären, sei es durch Sicherheitsüberprüfungen vor Arbeitsbeginn oder durch Partnerarbeit. Denn viele, vor allem ältere Verunglückte, verrichten ihre Waldarbeit allein – was wiederum das Unfallrisiko drastisch erhöht.

Die meisten tödlichen Forstunfälle, nämlich 24, ereigneten sich im vergangenen Jahr bei Baumfällarbeiten, meist durch unkontrolliert fallende oder verkeilte Stämme. Siebenmal führte der Einsatz von Traktoren, meist durch Umkippen in steilem Gelände, zu einem tödlichen Unfall. Zwölfmal führte ein unglücklicher Sturz zum Tod.