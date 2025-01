"Wir sind schockiert": Chef der Straßenmeisterei starb bei Unfall in NÖ

Tiefe Trauer herrscht in der Stadtgemeinde Mank im Bezirk Melk . Wie am Dreikönigstag bekannt wurde, starb der Chef der Straßenmeisterei, Leopold Hochgerner, bei einem tragischen Forstunfall in Kirchstetten im Bezirk St. Pölten-Land.

Der 51-Jährige war am Samstag bei Forstarbeiten verunglückt, als er unter einem Baum eingeklemmt wurde. „Wir sind schockiert von dieser Nachricht – unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Mitarbeitern der Manker Meisterei“, sagt Bürgermeister Martin Leonhardsberger.

"Dankbar für die Zusammenarbeit"

Hochgerner leitete seit 2015 die Straßenmeisterei in der Stadt im Mostviertel. Er war unter anderem maßgeblich an der Umsetzung vieler neuer Rad- und Gehwege beteiligt. „Wir sind dankbar für die gute Zusammenarbeit in den vielen Jahren und werden Leopold ein ehrendes Andenken bewahren“, so Leonhardsberger.