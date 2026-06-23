Designerpreis für kleine Biene, die Leben schützen kann

Klein, nützlich, auffällig und aktuell – diese Attribute kann man dem "Bienenverschluss" zusprechen, mit dem der junge Industrie-Designer Benjamin Gugerell beim Branchen-Wettbewerb Big See einen der Awards gewann. "Ich muss noch immer lachen. Da wurden imposante Projekte präsentiert und ausgezeichnet und dann beschrieb ich meinen kleinen Dosenverschluss auf der Bühne und bekam den Preis als Repräsentant für Österreich", schildert Gugerell seinen Auftritt bei dem Designer-Festival im slowenischen Portorož.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Big see / Luka Vajgel Gugerell präsentiert seinen schützenden selbsterklärenden Dosenverschluss.

Das Event ist ein riesiges Schaufenster der Branche für ganz Südosteuropa. Und tatsächlich finden sich unter den eingereichten Architektur-, Einrichtungs- oder Produktprojekten spektakuläre Bauwerke oder Kreationen. Mostviertler Der in Amstetten im Mostviertel geborene und in Wien lebende Gugerell hat jedoch in der Kategorie "Perspectives" mit einer kleinen Biene gepunktet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Big see / Luka Vajgel Benjamin Gugerell bei der Preisverleihung im slowenischen Portorož.

Gerade jetzt im Sommer sind Wespen und Bienen, die wie wild die Öffnungen von Getränkedosen attackieren und im Nu darin verschwinden, der Albtraum jeder Party. Gegen die lästigen Insekten, deren Stiche für trinkende Kinder lebensbedrohlich sein können, wirft Gugerell mehrere Kunstkniffe seiner Branche in die Schlacht.

Schutzmechanismus Der an der FH Joanneum in Graz ausgebildete Design-Master verleihe einem Verpackungselement zum Öffnen von Getränkedosen eine erweiterte, absolut sinnvolle – und sogar lebensrettende Funktion, wird Gugerells Erfindung von einer Expertin beschrieben.

Mit einem minimalen Eingriff bei der Öffnungslasche der Dose gelingt es, dem Nutzer den Schutzmechanismus sofort klarzumachen. Eine ins Aug’ stechende kleine Biene, die schützend über die Dosenöffnung gedreht wird und trotzdem komfortables Trinken ermöglicht, bewahrt vor lästigen Insekten.