Deradikalisierungshotline startet am Montag

In Sophie Karmasins Familienministerium tüftelten Beamte noch an der Gästeliste für die Pressekonferenz zur Präsentation der lange angekündigten Deradikalisierungs-Hotline. Am Montag werden die Eckpfeiler des Konzepts vorgestellt, wie ein Sprecher Karmasins auf Anfrage bestätigt. Die Rednerliste wird hochkarätig sein – angefragt wurde bei mehreren Ministern.

Seit Wochen berichten Medien über Anwerbungen durch Islamisten, Ausreiseversuche und den Dschihad-Kult unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Erwartungen an die Hotline – sie soll am Montag zeitgleich mit der Präsentation ihren Betrieb aufnehmen – sind groß.

Sie ist kein reines Callcenter für besorgte Eltern, sondern ein ausgefeiltes, in Deutschland erprobtes Beratungskonzept. Herzstück ist der Trägerverein, das bundesweite Netzwerk für offene Jugendarbeit, kurz bOJA. Bis zu sechs Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufen gehören zur Startmannschaft.