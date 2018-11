Der Yppenmarkt wird aufgehübscht

An sonnigen Samstagvormittagen spielt es sich dort ab. Wiener, die Wert auf Feinkost vom Bauern legen, grasen die Stände am Bauernmarkt ab. Andere sitzen beim Mittagsspritzer in den Gastgärten. Unter der Woche wirkt vor allem die Nordzeile des Yppenmarktes in Ottakring (siehe Grafik), also der Bereich zwischen Yppen- und Weyprechtgasse, fast ein bisschen verwaist.

Zuletzt haben die Standler vom Bauernmarkt dort für Aufsehen gesorgt, weil sie „Widerstand“ gegen die bereits geltende neue Marktordnung angemeldet hatten. Sie sieht verpflichtende Kernöffnungszeiten vor. Doch die Wogen mit dem Bezirk und der Stadt sind mittlerweile geglättet. Das liegt nicht nur an dem klärenden Gespräch, das Montagabend in Form eines Runden Tisches stattgefunden hat, sondern auch an der Zukunftsprognose für die Nordzeile. Denn die soll umgestaltet werden.