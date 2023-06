Der X-Wagen ist in Betrieb: Das denken die ersten Fahrgäste

Für U-Bahn-Fans hat das Warten damit nun ein Ende. Der X-Wagen, also die neue U-Bahn-Generation der Wiener Linien, fährt seit gestern zusätzlich zum Vorgängermodell „V“ und den älteren Silberpfeilen „U“ auf der Linie U3. Ab Fertigstellung der U5 fährt der Wagen dann auch dort. Bis dahin heißt es also, auf gut Glück bei einer Fahrt dabei sein – so wie Herbert: „Ich bin ganz überrascht, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

Eine weltweite Neuheit

Was Herbert noch nie gesehen hat: Die digitale Fahrinformation oberhalb der Türbereiche. Gesehen hat die allerdings überhaupt noch niemand, denn die Bildschirme, die nicht nur Auskunft über die Stationen, sondern auch über den Aufenthaltsort geben, feiern in Wien Weltpremiere, berichten die Wiener Linien. Ein weiterer Vorteil der digitalen Fahrinfo: Das Papier der bisherigen Pläne muss nicht mehr ausgetauscht werden.