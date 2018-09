Der Welpenverkauf im Zoofachhandel polarisiert

Mehr als 52.000 Österreicher unterstützten die Online-Petition der „Vier Pfoten“, die auf ein Verbot des Verkaufs von Hunde- und Katzenwelpen im Zoofachhandel abzielt. Wie berichtet, übergab Kampagnenleiterin Martina Pluda die Unterschriftenliste vorige Woche an die für den Tierschutz zuständige Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ). In der Branche will man den Vorwurf der Tierquälerei aber nicht länger auf sich sitzen lassen.

Würde sich die Gesetzeslage tatsächlich ändern, wären bundesweit 15 Geschäfte, in denen junge Hunde und Katzen verkauft werden, betroffen. Eines davon ist die Firma Dambla in Felixdorf (NÖ) – die so überhaupt nicht der landläufigen Vorstellung eines Zoofachhandels entspricht.

Die Betreiber, Vladimir Damjani und Helga Blank, gestatteten dem KURIER einen Lokalaugenschein. Keine Selbstverständlichkeit – denn in der Branche sei man negative Berichterstattung gewohnt, sagt Kurt Essmann, Obmann der Berufsgruppe Zoofachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich.