Der Trend zum Alleinsein und wie Bauträger darauf reagieren

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Wohnstruktur in Österreich merkbar verändert. 1985 machten Paare mit Kindern noch 38 Prozent aller Haushalte aus, 2018 waren es nur mehr 27 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Single-Haushalte von 27 Prozent auf 37 Prozent. Dazu hat sich die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte seit 1971 verdoppelt. Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt nunmehr bei 2,2 Personen.

Über die dadurch geänderten Anforderungen an die Wohnungswirtschaft sprechen rund 200 Vertreter gemeinnütziger Wohnbauträger bei den „ St. Wolfganger Tagen“ der ARGE Eigenheim. Dabei müssen die Wohnbauträger zukunftsorientiert arbeiten. „Wir müssen einen langen Weg vorausdenken. Was heute geplant wird, ist teilweise erst in acht Jahren bezugsfertig“, sagt Michael Pech, Aufsichtsratschef des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen.

Der Trend zur Single-Wohnung betrifft das ganze Land, die Auswirkungen sind aber unterschiedlich. „In Ballungsräumen ist er ein großes Thema. Es bedeutet jedenfalls, dass wir mehr Wohnungen brauchen, auch wenn die Bevölkerung nicht so stark wächst“, erklärt Pech. In Wien beträgt der Anteil an Single-Haushalten bereits 45 Prozent, international liegt die Hauptstadt aber noch im unteren Bereich: In München sind es beispielsweise 52 Prozent.