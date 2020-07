Der Sommer bleibt vorerst nass: Keine Hitzewelle in Sicht

Der Sommer bleibt auch in den nächsten Tagen eher nass. Nach der Abkühlung am Samstag prognostizieren die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auch für die kommende Woche, zumindest bis zur Wochenmitte, unbeständiges Wetter und eher bescheidenere Temperaturen. Eine große Hitzewelle sei nicht in Sicht.

Dabei ist es zum Start in die Woche noch relativ freundlich. Mit schwachem Hochdruckeinfluss scheint neben hohen, dünnen Schleierwolken am Montag oft die Sonne. Etwas mehr Quellwolken breiten sich am Nachmittag wieder im Osten sowie teilweise im Bergland aus. Lokale Regenschauer sind am ehesten zwischen Silvretta und Hohen Tauern möglich. In der Früh liegen die Temperaturen bei sechs bis zwölf Grad, am Nachmittag werden Werte zwischen 18 und 26 Grad erreicht.

Am Dienstag ist neuerlich schwacher Hochdruckeinfluss wetterbestimmend und bringt verbreitet sonniges Wetter. Zwar zeigen sich ein paar hohe Schleierwolken und am Nachmittag auch Quellwolken am Himmel, diese trüben den sonnigen Eindruck aber kaum. Nur entlang der Hohen Tauern und südlich davon können die Quellwolken am Nachmittag mächtiger werden und zu lokalen Schauer- und Gewitterentwicklungen führen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen 22 bis 27 Grad.