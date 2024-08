Der Sommer bleibt, Gewitter könnten aber stören

Die Tage werden länger, die Abende lauer. Sommer in Wien. Ein Tipp für diese heißen Tage ist ein Nachmittag in den Wiener Weinbergen, mit einer Aussicht über die Stadt. Ein Besuch bei Wieninger am Nussberg ist eine Destination, an der sich Genuss und Entspannung die Hand reichen. Mit köstlichen Schmankerl und Weinen aus der Regionen wird man hier kulinarisch erfreut. Ein Besuch beim Wieninger am Nussberg im 19. Wiener Gemeindebezirk ist das perfekte Programm für Sommertage.

Am Wochenende gibt es in Österreich weiterhin sommerliche Temperaturen, die aber von Unbeständigkeit geprägt sind. Von Freitag bis Montag werden Regenschauer und Gewitter im ganzen Land erwartet. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter, wobei Trockenheit und Sonne erstmals wieder Temperaturen über 30 Grad bringen, wie die Geosphere Austria am Donnerstag mitteilte.

Am Freitag folgen tagsüber auf sonnige Abschnitte wiederholt dichte Wolken. Am Vormittag gibt es laut Prognose im Norden und Osten sowie nördlich des Alpenhauptkammes Regenschauer. Zu Mittag ziehen die Regenwolken auch auf die Alpensüdseite Österreichs, wobei sich Gewitter bilden können. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum und in höheren Lagen stärker aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei 14 bis 22 Grad, die Tageshöchsttemperatur bei 23 bis 30 Grad.

Samstags wird das Wetter stabiler und vor allem im Osten Österreichs, am Alpenostrand und in der südöstlichen Steiermark zumindest zeitweise sonnig und trocken. Regenschauer gibt es im Westen des Landes, die meisten Schauer gehen zunächst noch im Alpennordstau zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel nieder. Am Nachmittag regnet es auch in Osttirol und Kärnten. In der Früh werden zwölf bis 21 Grad erwartet, tagsüber 22 bis 30 Grad.

Schöner Wochenstart Sommerlich warm, aber weiterhin unbeständig bleibt es am Sonntag. Über den Norden und die Landesmitte ziehen dichte Wolken und lokale Regenschauer. Auch die anfangs sonnigen Regionen sind im Laufe des Vormittags von Gewitter und Regen betroffen. Beständiger soll es im Westen des Landes bleiben, am Abend wird es überall ruhiger mit nur schwachem Wind. Die Frühtemperaturen umfassen zwölf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 29 Grad. Zum Start der neuen Woche kann es vormittags im Ostalpenvorraum noch Wolken und örtliche Regenschauer geben, am Nachmittag verlagern sich diese in den Süden und Südosten des Landes. Ausgehend vom Westen wird es zunehmend sonniger mit schwachem Wind. In der Früh werden Temperaturen von 13 bis 20 Grad prognostiziert, die über den Tag auf 24 bis knapp 30 Grad steigen. Sonne und nur schwachen Wind wird für Dienstag in ganz Österreich prognostiziert. Frühtemperaturen von 13 bis 18 Grad sind laut Geosphere zu erwarten, die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad.