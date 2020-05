Der Notfallplan inkludiert Wartezeiten für Patienten

"Ich arbeit’ mein Leben lang in der Landwirtschaft. Dass mir so was passiert", seufzt Maria Schrei, schüttelt den Kopf und hebt so nebenbei auch die Arme.

Dass sich die 64-Jährige überhaupt noch bewegen kann, ist einer raschen Operation und simulierten Tauchgängen in einer Druckkammer zu verdanken: Die Steirerin fiel am 4. Oktober kopfüber in einen Silo und brach sich den zweiten Halswirbel. Das wird laut ihrer Ärzte im LKH Graz landläufig als "Genickbruch" bezeichnet. Solche Verletzungen enden vielfach tödlich, oft käme es zu Lähmungen, erklärt Chirurg Rainer Gumpert.