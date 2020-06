Der Mythos Vergewaltigungsdroge

"Die Zahlen über Vorfälle mit K.-o.-Tropfen in Österreich waren zuletzt in parlamentarischen Anfragebeantwortungen zu finden. Tatsächlich entsprechen sogar diese Berichte nicht ganz der Realität, heißt es bei der Polizei hinter vorgehaltener Hand. Denn dafür wurden Meldungen aus allen neun Bundesländern zusammengefasst, aber jedes hatte seine eigene Zählweise. Manche Stoffewurden in einem Bundesland dazugerechnet, in einem anderen nicht, manche sahen Alkohol als K.-o.-Droge. Dazu kommt, dass Mittel wie Rohypnol oder GHB freiwillig als Droge konsumiert werden. Das British Journal of Criminology hält K.-o.-Tropfen deshalb für eine ,moderne Sage‘."